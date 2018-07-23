Сумские хоккеистки взяли реванш у полек

После поражения в первой игре во второй наша команда, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея на траве, взяла реванш 2:0 (отличились Юлия Шевченко и Евгения Керноз). Третий матч завершился со счетом 2:2 (Юлия Шевченко и Екатерина Самоходченко).
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