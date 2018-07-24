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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10176

На Сумщине пограничники стреляли в контрабандистов

Пограничники с применением оружия задержали УАЗ с грузом товаров народного потребления.

В Краснопольском районе военнослужащие мобильного подразделения Сумского отряда во время реализации информации о возможной противоправной деятельности, полученной от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы, пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины товаров народного потребления.

Пограничный патруль, который нес службу неподалеку от границы в районе населенного пункта Грабовское, заметил автомобиль марки «УАЗ», который двигался от границы в тыл Украины. При осуществлении попытки остановки автомобиля, водитель последнего не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке транспортного средства и своими действиями пытался осуществить наезд на пограничника, чем создал явную угрозу жизни и здоровью военнослужащему.

Чтобы все же остановить правонарушителя, пограничным нарядом был осуществлен предупредительные выстрелы вверх, на что водитель не реагировал и продолжал двигаться дальше. С целью задержания правонарушителя военнослужащий из состава пограничного наряда совершил выстрелы из АК-74 по колесам автомобиля.

Вскоре пограничники догнали и задержали автомобиль «УАЗ» украинской регистрации с поврежденным задним колесом. Водитель-правонарушитель оставил транспортное средство в кустах на окраине населенного пункта Земляное, а сам обратился в бегство.

Осмотрев транспортное средство, пограничники обнаружили в нем около полусотни тюков с товарами народного потребления - шубы, полушубки, жилеты, дубленки, кожаные куртки, пуховики и трикотажные изделия в ассортименте. Кроме этого в автомобиле находились коробки с бижутерией и наручными часами.

Предварительно установлено, что задержанный груз был незаконно перемещен с территории России на территорию Украины.

Сейчас транспортное средство вместе с грузом в установленном порядке передано работникам полиции. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.

Право Контрабанда Пограничники Стрельба
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