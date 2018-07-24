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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47139

Определились финалисты кубка Сумщины по футболу

11 августа были сыграны полуфинальные матчи кубка области по футболу.

В первом полуфинале сошлись две тростянецкие команды. Законопмерно успех праздновала первая команда:

ФК «Тростянец-2» - ФК «Тростянец» 1:3

Голы: Пивненко Вадим (38) - Хомич Александр (18), Чухненко Владимир (58, авт.), Кубай Максим (62)

Во втором встретились два представителя Сумского района:

«Украина-Токари» (Сумской район) - «LS Group» (В.Сыроватка) 0:3

Голы: Левченко Вадим (8 ), Атаманюк Артем (60), Стадник Максим (76)

В финале трофей разыграют «LS Group» (В.Сыроватка) и ФК «Тростянец», сообщает сайт ФФСО.

Спорт Кубок Сумщины по футболу Футбол
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