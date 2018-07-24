Определились финалисты кубка Сумщины по футболу

В первом полуфинале сошлись две тростянецкие команды. Законопмерно успех праздновала первая команда:
ФК «Тростянец-2» - ФК «Тростянец» 1:3
Голы: Пивненко Вадим (38) - Хомич Александр (18), Чухненко Владимир (58, авт.), Кубай Максим (62)
Во втором встретились два представителя Сумского района:
«Украина-Токари» (Сумской район) - «LS Group» (В.Сыроватка) 0:3
Голы: Левченко Вадим (8 ), Атаманюк Артем (60), Стадник Максим (76)
В финале трофей разыграют «LS Group» (В.Сыроватка) и ФК «Тростянец», сообщает сайт ФФСО.
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