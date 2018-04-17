Сумская силачка стала чемпионкой Европы

Сумчанка Анна Рыкун второй год подряд завоевала «золото» среди юниорок в весовой категории до 57 кг. Воспитанница тренеров Вадима Воронецкого и Андрея Красилова легко справилась с весом в 95 кг, обновив рекорд Украины среди юниорок, выполнив норматив мастера спорта Украины и завоевав титул абсолютной чемпионки Европы данной возрастной группы.
Сумчанка Анна Рыкун стала второй на чемпионате мира по классическому жиму лежа, который проходил в Финляндии....
Воспитанник глуховского спортивного клуба «Гармония» Артур Залетов занял 4-ое место на чемпионате мира по классическому жиму....
В ЮАР завершился чемпионат мира по жиму штанги лежа....
Воспитанник глуховского клуба «Гармония» Артур Залетов стал чемпионом мира среди юниоров, который проходит в ЮАР....
14 апреля в Сумах прошел чемпионат города по классическому и экипировочному жиму штанги лежа среди мужчин и женщин, юниоров и...