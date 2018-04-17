Сумская силачка стала чемпионкой Европы В Бордо завершился чемпионат Европы по классическому жиму лежа.

Сумчанка Анна Рыкун второй год подряд завоевала «золото» среди юниорок в весовой категории до 57 кг. Воспитанница тренеров Вадима Воронецкого и Андрея Красилова легко справилась с весом в 95 кг, обновив рекорд Украины среди юниорок, выполнив норматив мастера спорта Украины и завоевав титул абсолютной чемпионки Европы данной возрастной группы.