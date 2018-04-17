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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:5824

Сумская силачка стала чемпионкой Европы

В Бордо завершился чемпионат Европы по классическому жиму лежа.

Сумчанка Анна Рыкун второй год подряд завоевала «золото» среди юниорок в весовой категории до 57 кг. Воспитанница тренеров Вадима Воронецкого и Андрея Красилова легко справилась с весом в 95 кг, обновив рекорд Украины среди юниорок, выполнив норматив мастера спорта Украины и завоевав титул абсолютной чемпионки Европы данной возрастной группы.

Спорт Анна Рыкун Жим лежа
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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