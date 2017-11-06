В Сумах проходят гидравлические испытания Работы по подготовке к отопительному сезону идут по плану.

Об этом на аппаратном совещании 13 августа отчитались заместитель директора ООО "Сумытеплоэнерго" Нина Покутняя и директор департамента инфраструктуры Сумского горсовета Григорий Яременко. Судя по данным Г.Яременко, в жилищном секторе работы по подготовке сетей к отопительному сезону проведены в целом больше чем на 50 процентов. Н.Покутняя сообщила, что тепловики приступили к гидравлическим испытаниям.

Мэр Сум Александр Лысенко попросил первоочередное внимание уделить 117-ти домам, которые в прошлом году не вошли в отопительный сезон автоматически.

Как сообщила начальник департамента образования и науки Сумского горсовета Антонина Данильченко, в 22-х учебных учреждениях подготовительные работы в системах отопления уже завершены, по 25-и завершат в августе. На эти цели, по данным А.Данильченко, из горбюджета уже потрачен 1 млн. грн.