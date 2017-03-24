Сумской мэр не доволен темпами ремонтов лифтов В Сумах не запущены 49 лифтов из титульного списка, которые должны отремонтировать в этом году.

По данным директора департамента инфраструктуры Сумского горсовета Григорий Яременко в городе не работает 74 лифта. На текущем ремонте 9 лифтов и 65 стоят без ремонта. Из этих 65 в титульном списке на капительный ремонт находится 49 и, как уверил чиновник, в этом году он будет проведен. По 16-ти домам надо проводить экспертизу, возможно их ремонт придется отложить до следующего года. Основная задержка в запчастях, которые импортируются из Беларуси.

- Дальше, - прервал своего подчиненного мэр Александр Лысенко. – Это сейчас не принимается. Об этом можно было говорить в марте- апреле. У вас было время. В первом полугодии мы должны почти все запланированные на год лифты запускать. Сегодня уже почти сентябрь… Вы должны четко сказать: «Ремонт лифта – это три месяца, или два» Вы это должны четко знать, жильцы и я. У нас не может быть постоянно цифра 49. Прошу ускорить ремонт этих 49 лифтов.

Мэр остановился на конкретных адресах: к примеру подъемник в доме по ул.Ивана Сирко, 21.

- Ремонт осуществлен. Лифт работает, - отчитался Г.Яременко.

- Прошу обратить внимание: первые две недели после ремонта следите, как он работает. Потому что бывает так: запустили лифт, он три дня поработал, а потом он где-то останавливается, - сказал мэр, поблагодарив за этот лифт, и перешел к следующему адресу: ул.Табалы, 52Б.

- Там три подъезда, работы там начались еще в прошлом месяце. По плану у нас первый подъезд сдача лифта до конца этого месяца и второй, третий подъезд – 15 сентября, - сообщил Г.Яременко.

- Держим на контроле, - сказал мэр.