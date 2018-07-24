Мер Сум учил чиновников прочищать ливневки В конце лета в Сумах заговорили об аварийных ливневых канализациях: на аппаратном совещании 13 августа чиновники обсуждали как надо чистить ливневки.

Канализация по адресу ул.Чибисова 11/1, по словам начальника департамента инфраструктуры Сумского горсовета Григория Яременко, была почищена, но в процессе работы выяснилось, что она требует ремонта на сумму 50 тыс. грн. Чиновник заверил, что после выделения этих средств, ремонт будет осуществлен.

Мэр Сум Александр Лысенко посоветовал подготовить вопрос о выделении средств на текущий ремонт канализации по адресу ул.Чибисова 11/1 на ближайшую сессию горсовета, которая состоится в конце августа.

В итоге на ремонт канализации по этому адресу дали срок до 15 октября. Хотя Г.Яременко к этому отнесся скептически.

- Я бы просила, чтобы отремонтировали канализацию по улице Юноковской, т.к. заливаются тепловые сети, - обратилась к городским чиновникам заместитель директора ООО "Сумытеплоэнерго" Нина Покутняя.

Как сообщил Г.Яременко, эта ливневая канализация сейчас бесхозная, поэтому ремонт может быть осуществлен после принятия ее в коммунальную собственность. Данная процедура уже инициирована.

Еще одна проблемная канализация по ул.Зеленко, 12. По данным Г.Яременко, ливневка уже почищена. «Ждем больших дождей, чтобы проверить», - сказал чиновник. Но, как оказалось, прочистили только саму яму.

- У них же техники нет, чтобы прочистить. В «Водоканале» есть, - отметил А.Лысенко. - Я понимаю, что пойдет дождь и снова будет «наша песня хороша…». Григорий Иванович, посмотрите, что они прочистили. Если они говорят, что прочистили саму решетку и место для слива, а дальше? Надо поднимать решетку и смотреть, что там внутри.

Жители двух близлежащих домов по ул. Зеленко и Прокофьева пришли на аппаратное совещание и подали мэру обращение с подписями, для наглядности приложив фотографии.

На приведение в порядок ливневки по адресу ул.Зеленко, 12 руководство города дало срок до конца августа. А по ул. Юноковской решили, что это вопрос не этого года.