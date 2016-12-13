Власти Сум хотят обязать бизнес платить больше, но пока не знают как Мэр Сум настаивает: арендаторы и владельцы нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах должны участвовать не только в вывозе мусора и уборке придомовой территории, а и в текущих ремонтах, т.к. они пользуются внутридомовыми сетями.

Мэр Александр Лысенко на аппаратном совещании 13 августа назвал несколько адресов, по которым требуется проверка: ул.Набережная р.Стрелка, 1, 3, 13, ул.Шевченко 8 -18, ул.Засумская, 1 – 16/5, ул. Ярослава Мудрого, 5, 3, 40.

- Надо проверять часто и не только по этим адресам, - сказал мэр А.Лысенко. – Сейчас тут на Соборной на первом этаже магазины, офисы, банки… Не заключают договора с жэками не сотрудничают с ОСМД. Жители говорят: мы не знаем, как на них влиять.

- Мы на это влияем. С нами заключаются договора, - уверяет начальник управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслан Голоперов.

По его данным, по вышеупомянутым адресам уже заключены 69 договоров и работа продолжается.

- Что касается договоров на вывоз мусора, проверка продолжается. За три недели выписано три протокола об административном правонарушении за отсутствие такого договора, - сообщил чиновник.

Однако мэр настаивает: арендаторы и владельцы нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах должны заключить договор о предоставлении услуг по содержанию дома (имея в виду текущие ремонты) , а не только о вывозе мусора и уборке придомовой территории.

- Возьмем ул.Засумская, это территория обслуживания ООО «Комэнерго». Есть ли жалобы от жителей на то, что владельцы коммерческих помещений на первых этажах не платят за содержание дома? – спросил мэр у руководителя жэка.

- Внутри двора убираем мы, а придомовую территорию на фасаде предприниматели убирают сами, нанимая работников. У них тариф меньше, т.к. исключена уборка придомовой территории, - объяснил директор ООО «Комэнерго» Евгений Косяненко.

После такого объяснения мэр понял, что не владеет полной информацией - платит ли бизнес т.н. "квартплату" или нет, и поручил своим подчиненным за неделю выяснить ситуацию для проведения отдельного совещания по этому вопросу.