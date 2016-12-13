Лента

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 12:02241

Власти Сум хотят обязать бизнес платить больше, но пока не знают как

Мэр Сум настаивает: арендаторы и владельцы нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах должны участвовать не только в вывозе мусора и уборке придомовой территории, а и в текущих ремонтах, т.к. они пользуются внутридомовыми сетями.

Мэр Александр Лысенко на аппаратном совещании 13 августа назвал несколько адресов, по которым требуется проверка: ул.Набережная р.Стрелка, 1, 3, 13, ул.Шевченко 8 -18, ул.Засумская, 1 – 16/5, ул. Ярослава Мудрого, 5, 3, 40.

- Надо проверять часто и не только по этим адресам, - сказал мэр А.Лысенко. – Сейчас тут на Соборной на первом этаже магазины, офисы, банки… Не заключают договора с жэками не сотрудничают с ОСМД. Жители говорят: мы не знаем, как на них влиять.

- Мы на это влияем. С нами заключаются договора, - уверяет начальник управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслан Голоперов.

По его данным, по вышеупомянутым адресам уже заключены 69 договоров и работа продолжается. 

- Что касается договоров на вывоз мусора, проверка продолжается. За три недели выписано три протокола об административном правонарушении за отсутствие такого договора, - сообщил чиновник.

Однако мэр настаивает: арендаторы и владельцы нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах должны заключить договор о предоставлении услуг по содержанию дома (имея в виду текущие ремонты) , а не только о вывозе мусора и уборке придомовой территории.

- Возьмем ул.Засумская, это территория обслуживания ООО «Комэнерго». Есть ли жалобы от жителей на то, что владельцы коммерческих помещений на первых этажах не  платят за содержание дома? – спросил мэр у руководителя жэка.   

- Внутри двора убираем мы, а придомовую территорию на фасаде предприниматели убирают сами, нанимая работников. У них тариф меньше, т.к. исключена уборка придомовой территории, - объяснил директор ООО «Комэнерго» Евгений Косяненко. 

После такого объяснения мэр понял, что не владеет полной информацией - платит ли бизнес т.н. "квартплату" или нет, и поручил своим подчиненным за неделю выяснить ситуацию для проведения отдельного совещания по этому вопросу. 

Политика Бизнес Плата за содержание дома
view counter

По тематике

28.03.2018 12:25

В Сумах прошел всеукраинский бизнес-форум

Более ста предпринимателей из разных районов Сумщины и из 14 областей Украины, народные депутаты, чиновники и представители активной общественности собрались...

06.03.2018 11:00

Бизнес приглашают участвовать в развитии туризма на Сумщине

Всех заинтересованных приглашают принять участие в заседании в формате круглого стола «Роль малых и средних предприятий в развитии активного и...

Сумчан приглашают в Киев на бизнес-форум по энергоэффективности
09.11.2017 15:00

Сумчан приглашают в Киев на бизнес-форум по энергоэффективности

Представителей крупного, малого и среднего бизнеса, коммунальных, государственных учреждений и организаций зовут на IX Международный инвестиционный бизнес-форум «Возобновляемая энергетика и...

07.09.2017 17:30

Сумщину назвали самой комфортной для ведения бизнеса в Украине

Таковы результаты рейтинга «Легкость ведения бизнеса. Regional Doing Business», разработчиками которого является Офис эффективного регулирования (BRDO) и Союз Украинской Предпринимателей...

13.12.2016 13:52

Сумских предпринимателей приглашают на презентацию всеукраинского электронного агрегатора

22 декабря на Сумщине пройдет областная информационно-практическая конференция «Всеукраинская электронная платформа UP.me - новые возможности для развития отечественного малого и...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.