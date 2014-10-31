Старая зона аэропорта готовится к смене назначения

Об осуществлении проверки надлежащего содержания прилегающей территории ОКП «Аэропорт Сумы», в том числе и по земельным участкам в районе старого аэропорта, речь шла на аппаратном совещании у городского головы Сум 13 августа.
- Территория старого аэропорта выкошена, - доложил начальник управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслан Голоперов. При этом отметил, что проблема осталась по двум недействующим объектам, находящимся в аренде.
Мэр А.Лысенко считает: после переезда оттуда приюта для бездомных животных, ОКП «Аэропорт Сумы» должен навести там порядок, поскольку в данный момент это его земля.
- Они наводят там порядок , и дальше ситуацию рассматриваем о будущем использовании этой земли, - сказал О.Лысенко, дав на наведение порядка неделю.
Земельный участок старой летной зоны аэропорта – это городская земля, отданная в безвременное пользование ОКП «Аэропорт Сумы» с целевым назначением «земли авиатранспорта». Городские власти уже неоднократно зондировали возможность размещения там жилой застройки - многоэтажной либо котеджной.
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