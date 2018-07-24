В Сумах «пятерка» не поедет на Роменскую

Об этом сообщили в КП «Электроатотранс». «Просим пассажиров планировать маршрут поездки с учетом изменений», - говорится в сообщении.
КП «Электроавтотранс» готовится к закупке новых троллейбусов на средства Европейского инвестиционного банка....
Утром мэр Сум Александр Лысенко проверил, как идет ремонт дороги по ул. Героев Крут....
Завершается капитальный ремонт аварийно-опасного участка автомобильной дороги Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка вблизи с. Иволжино....
На Сумщине активно продолжается ремонт дорог, как государственного, так и местного значения....
Мэр Сум Александр Лысенко, наконец-то, обратил внимание на состояние дорог в центре города....