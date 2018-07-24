В Сумах «пятерка» не поедет на Роменскую В связи с проведением ремонта дорожного покрытия по ул. Роменская, троллейбус № 5 с 13:00 до 15:00 будет разворачиваться на остановке «Автовокзал».

Об этом сообщили в КП «Электроатотранс». «Просим пассажиров планировать маршрут поездки с учетом изменений», - говорится в сообщении.