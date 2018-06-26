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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:01138

Сумские копы поймали грабителей

Патрульные по горячим следам задержали трех мужчин, которые подозреваются в совершении грабежа.

Происшествие случилось 13 августа, около 3 часов ночи. В это время 22-х и 24-летние друзья возвращались домой, после отдыха в одном из развлекательных заведений. На улице Героев Сумщины их встретила компания из трех граждан, которые избили и забрали у одного из пострадавших сумку с личными вещами, а у другого мобильный телефон iPhone 7. В дальнейшем, нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Придя в себя, мужчины вызвали патрульных полицейских. Инспекторы опросили граждан и по имеющимся приметам, которые передали всем экипажам полиции, начали поиски преступников.

Через некоторое время на улице Заливной стражи порядка заметили компанию, которая отвечала ориентированию. Увидев служебный автомобиль патрульных, прохожие бросились наутек.

Чтобы избежать ответственности один из них решил переплыть реку, однако на берегу его уже ожидали стражи порядка, другой спрятался в кустах, где его нашли патрульные совместно с группой задержания полиции охраны. Последнего беглеца задержали в 200 метрах. Он успел выбросить в кусты вещи потерпевших, которые затем обнаружили полицейские. 24- , 25- и 26-летних граждан задержали, применив к ним наручники.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту проводятся следственные действия.

Право Грабеж
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