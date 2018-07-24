В ДТП под Одессой пострадали 8 жителей Сумщины

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» во время движения в направлении Одессы не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком «МАN», которая из-за неисправности стояла в крайней левой полосе по ходу движения, сообщает отдел коммуникаций полиции Одесской области.
В результате ДТП водитель «Мерседеса» от полученных травм погиб на месте, восемь пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в Ивановскую центральную районную больницу. Все пассажиры микроавтобуса - жители Сумской области, которые ехали на отдых в Одессу.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
На отрезке дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, работает следственно-оперативная группа полиции. Движение автотранспорта обеспечивается в объезд места происшествия.
В Шостке 39-летняя водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на велосипедистку....
Несчастье произошло около 18.30 3 августа на участке железнодорожного пути Сумы - Сумы-Товарная (в районе Голубых озер)....
Сегодня, 3 августа, около 11.00 в полицию позвонили и сообщили о ДТП в Нежинском районе - перевернулся микроавтобус с пассажирами,...
Авария произошла в пятницу, 3 августа, около 10:30....
2 августа в Роменском районе произошло ДТП со смертельным исходом....