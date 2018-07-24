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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10164

В ДТП под Одессой пострадали 8 жителей Сумщины

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Киев - Одесса».

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» во время движения в направлении Одессы не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком «МАN», которая из-за неисправности стояла в крайней левой полосе по ходу движения, сообщает отдел коммуникаций полиции Одесской области.

В результате ДТП водитель «Мерседеса» от полученных травм погиб на месте, восемь пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в Ивановскую центральную районную больницу. Все пассажиры микроавтобуса - жители Сумской области, которые ехали на отдых в Одессу.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

На отрезке дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, работает следственно-оперативная группа полиции. Движение автотранспорта обеспечивается в объезд места происшествия.

Право Дтп Смертельное ДТП
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