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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:2499

На Сумщине еще один «тимуровец» ограбил пенсионерку

12 августа в Ямпольском районе 20-летний парень ограбил женщину.

Сообщение об ограблении в Ямпольского отделения полиции поступило от 64-летней жительницы района. Она рассказала, что возвращалась от своей подруги домой с пакетом и тяжелой сумкой в руках. На улице, к ней подошли два подростка и смуглый молодой человек старшего возраста и предложили свою помощь. Она согласилась и передала тяжелую сумку одному из них. Себе оставила пакет, в котором находились деньги и телефон. А когда ей позвонили на мобильный, после разговора, старший из помощников выхватил ее вещи и скрылся.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, - прокомментировал и.о. начальника Ямпольского отделения полиции Руслан Фараонов. - Потерпевшая дала детальное описание злоумышленника, благодаря чему его удалось сразу разыскать и задержать. Им оказался местный 20-летний житель, который таким способом хотел получить «легкие деньги». 2400 гривен он спрятал, а в дальнейшем передал работникам полиции».

Деньги правоохранители вернули владелице, а в отношении подозреваемого открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет или лишение свободы сроком до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Грабеж Ямпольский район
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