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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59146

Из госбюджета профинансированы всего 36% инсулинозависимых больных

На аппаратном совещании в облгосадминистрации директор Департамента финансов Елена Батраченко доложила о состоянии финансового обеспечения лечения больных диабетом.

Она рассказала, что сейчас из необходимых 45 млн гривен, область имеет только 16,5 млн грн из государственного бюджета, что обеспечивает лекарствами 36% больных.

«Мы обращались в Министерство здравоохранения, Министерство финансов об увеличении целевых расходов, но получили ответ, что дополнительных средств не будет - местные бюджеты должны самостоятельно обеспечить это финансирование», - добавила она.

Сейчас в Шосткинском, Середина-Будском, Лебединском, Тростянецком районах финансовое обеспечение колеблется от 70% до 80%, тогда как в других городах и районах внимание на этот вопрос не акцентируется.

Первый замгубернатора Вадим Акперов поручил в разрезе каждого района и города проработать вопрос финансового обеспечения, определить кому и сколько нужно денег, и вынести свои предложения на ближайшие сессии.

«Мы также будем обращаться от имени главы облгосадминистрации Николая Клочко на имя Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с просьбой пересмотреть финансовое обеспечение лечения больных диабетом», - отметил чиновник.

Общество Здравоохранение Инсулин
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