271 тысяча жителей Сумщины подписали декларации с врачами Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко.

По его словам, это 25% от всего населения области. В Украине этот показатель составляет 34%.

«Больше половины жителей районов заключили соглашения с врачами на Бурынщине, Краснопольщине, Липоводолинщине, Тростянетчине, - отметил Сергей Бутенко. - А вот городам областного подчинения работу по подписанию деклараций следует активизировать. В частности, в Сумах их количество составляет 12%, Шостке - 5%, Конотопе - менее 1%».