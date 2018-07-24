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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32136

271 тысяча жителей Сумщины подписали декларации с врачами

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко.

По его словам, это 25% от всего населения области. В Украине этот показатель составляет 34%.

«Больше половины жителей районов заключили соглашения с врачами на Бурынщине, Краснопольщине, Липоводолинщине, Тростянетчине, - отметил Сергей Бутенко. - А вот городам областного подчинения работу по подписанию деклараций следует активизировать. В частности, в Сумах их количество составляет 12%, Шостке - 5%, Конотопе - менее 1%».

Общество Декларации с врачами Здравоохранение Медреформа
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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