271 тысяча жителей Сумщины подписали декларации с врачами

По его словам, это 25% от всего населения области. В Украине этот показатель составляет 34%.
«Больше половины жителей районов заключили соглашения с врачами на Бурынщине, Краснопольщине, Липоводолинщине, Тростянетчине, - отметил Сергей Бутенко. - А вот городам областного подчинения работу по подписанию деклараций следует активизировать. В частности, в Сумах их количество составляет 12%, Шостке - 5%, Конотопе - менее 1%».
На аппаратном совещании в облгосадминистрации директор Департамента финансов Елена Батраченко доложила о состоянии финансового обеспечения лечения больных диабетом....
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