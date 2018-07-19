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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские дзюдоисты отличились на кубке Европы

11-12 августа в румынском городе Клуж-Напока прошел юниорский Кубок Европы.

Соревнования принесли призовые места студентам Сумского государственного университета.

Так, Анастасия Антипина стала серебряным призером в весовой категории до 63 кг. Дзюдоистка уже стала чемпионкой Кубка Европы среди юниоров в венгерском городе Пакша в этом году. Но в Румынии наша спортсменка потерпела поражение в финале от хозяйки Ольги Северин.

В мужской категории весом до 81 кг «бронзу» завоевал Сумчанин Дмитрий Цюх, который в малом финале одержал победу всего за 17 секунд.

На седьмой строчке рейтинга оказался Александр Черкай в весовой категории до 81 кг.

Спорт Дзюдо
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