Сумские дзюдоисты отличились на кубке Европы 11-12 августа в румынском городе Клуж-Напока прошел юниорский Кубок Европы.

Соревнования принесли призовые места студентам Сумского государственного университета.

Так, Анастасия Антипина стала серебряным призером в весовой категории до 63 кг. Дзюдоистка уже стала чемпионкой Кубка Европы среди юниоров в венгерском городе Пакша в этом году. Но в Румынии наша спортсменка потерпела поражение в финале от хозяйки Ольги Северин.

В мужской категории весом до 81 кг «бронзу» завоевал Сумчанин Дмитрий Цюх, который в малом финале одержал победу всего за 17 секунд.

На седьмой строчке рейтинга оказался Александр Черкай в весовой категории до 81 кг.