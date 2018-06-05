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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 14:12495

Новый фонтан в Сумах запустят сегодня, без перерезания ленточек, но с мэром

Городской голова Александр Лысенко на аппаратном совещании 13 августа принял решение запустить отремонтированный фонтан в детском парке «Сказка», не дожидаясь Дня города и даже ближайших выходных.

- Вчера в Фейсбуке видел информацию, что вы уже тестировали фонтан, - обратился мэр к начальнику управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталию Шилову.

- Да мы протестировали, закончили работы…

- Работает?

- Да.

- Давайте не ждать никакой даты. Лето. Готов. В эксплуатацию сдан. Включаем и пусть люди пользуются. Не надо ждать ни выходных, ни чего либо еще, - предложил мэр. – Пока у нас такая жара фонтаны работают в ежедневном режиме. И этот фонтан начинает работать тоже. Ленточки эти все, перерезание, Советский Союз, пусть будет только в памяти. Включайте и пусть работает.

- 24 часа?

- Я понимаю, что ночью он выглядит лучше чем днем. Он же цветной, еще и поющий. Давайте мы вечером сходим, посмотрим. Говорите всем, что сегодня открываем фонтан. Просто уже нет смысла ждать. Мы его построили и лето заканчивается. 

Общество А.Лысенко Детский парк Фонтан
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