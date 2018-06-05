Новый фонтан в Сумах запустят сегодня, без перерезания ленточек, но с мэром

- Вчера в Фейсбуке видел информацию, что вы уже тестировали фонтан, - обратился мэр к начальнику управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталию Шилову.
- Да мы протестировали, закончили работы…
- Работает?
- Да.
- Давайте не ждать никакой даты. Лето. Готов. В эксплуатацию сдан. Включаем и пусть люди пользуются. Не надо ждать ни выходных, ни чего либо еще, - предложил мэр. – Пока у нас такая жара фонтаны работают в ежедневном режиме. И этот фонтан начинает работать тоже. Ленточки эти все, перерезание, Советский Союз, пусть будет только в памяти. Включайте и пусть работает.
- 24 часа?
- Я понимаю, что ночью он выглядит лучше чем днем. Он же цветной, еще и поющий. Давайте мы вечером сходим, посмотрим. Говорите всем, что сегодня открываем фонтан. Просто уже нет смысла ждать. Мы его построили и лето заканчивается.
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