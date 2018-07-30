Опасный автолизинг: правоохранители предупреждают о мошеннических схемах при покупке автомобиля Двое жителей Шосткинщины заключили договоры лизинга на покупку новых автомобилей, сделали первый взнос, но в оговоренный срок транспорта так и не дождались.

Сообщение о мошенничестве в Шосткинский отдел полиции поступило от 39-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что в январе этого года нашел в Интернете интересное объявление о продаже нового автомобиля «ВАЗ-2110» в лизинг, но когда выполнил условия договора соответствующей компании, машины так и не дождался. Представители фирмы ему тогда объяснили, что по условиям договора он должен сделать первый взнос за авто, и только тогда ему предоставят транспорт в пользование с соответствующей схемой ежемесячной уплаты его стоимости. Но перечислив на счет фирмы более 21 000 гривен, в ответ получал лишь отговорки о том, что подходящего автомобиля нет сейчас на складе или же автотранспорт задержался в пути и т.п.

Таким же образом остался без автомобиля и своих денег 76-летний житель одного из сел Шосткинского района. Покупку автомобиля через договор лизинга он заключил с другой фирмой, которая обязалась передать в 90-дневный срок автотранспорт после уплаты 20 000 гривен первого взноса. Своих условий фирма-продавец не выполнила, а ее представители перестали выходить на связь.

По этим фактам в полиции открыли уголовные производства по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют деятельность компаний и проводят соответствующие проверки. А также советуют гражданам быть максимально осторожными при заключении подобных договоров. И прежде чем покупать в лизинг автомобиль, обязательно узнайте о деятельности таких компаний, отзывы о них, а также не поленитесь и проверьте их по базам фискальной службы, судебных решений, исполнительной службы, Бюро кредитных историй и т.п. И если одна из выбранных компаний является фигурантом по таким делам, а тем более, выступает ответчиком, лучше воздержаться от сделок с такими компаниями и получением в них желанной покупки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.