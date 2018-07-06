Маршруточников попросят извиниться за синяк

- В пятницу ко мне подошла женщина и рассказала, что водитель набил ей синяк, - сообщила она. - Он разогнался, ей надо было остановиться возле пятой больницы на остановке. На ходу двери открыл, резко остановился. Она ударилась. Женщина мне написала номер машины: 21-36 маршрутка №56. Водитель не извинился. Она хотела написать жалобу, но говорит, что не знает куда. Попросила меня на аппаратке обратиться к мэру, чтобы он дал поручение начальнику по транспорту, чтобы тот провел беседу, чтобы на ходу двери не открывали, резкие остановки не делали и останавливались на остановках. А синяк там большой.
- Обратите внимание, пожалуйста. Вызовите водителя, владельца, - сказал А.Лысенко начальнику транспортного отдела Сергею Яковенко после того, как еще раз уточнил действительно ли так все было и женщина заверила его, что не обманывает. – По этому инциденту, чтобы обязательно извинились. Дайте адрес и телефон этой женщины.
- Она торгует там на остановке пирожками, - уточнила неравнодушная сумчанка.
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