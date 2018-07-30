На Сумщине серийным ворам дали по 3 года Роменской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух жителей с. Перекоповка Роменского района, которые систематически обворовывали своих соседей.

В ходе следствия установлено, что 30- и 35-летние мужчины до этого уже были осуждены за кражи. Однако после отбывания наказания они на путь исправления не стали, а продолжили свою преступную деятельность. Злоумышленники в вечернее время, действуя по одинаковой схеме, обворовывали дома своих соседей. В частности один из них оставался возле дома наблюдать за обстановкой, а другой в это время проникал во двор или дом и забирал все ценные вещи.

Как сообщил прокурор Роменской местной прокуратуры отдела Станислав Микитовский, по решению суда первой инстанции обоих обвиняемых признаны виновными по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение) УК Украины. Суд учел смягчающие обстоятельства, в частности искреннее раскаяние и сотрудничество со следствием, и назначил злоумышленникам наказание в виде 3 лет лишения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.