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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на водоемах Сумщины погибли 5 человек

Последний трагический случай произошел в Конотопском районе.

12 августа в с. Озаричи из р. Сейм было поднято тело мужчины 1975 г.р. Обстоятельства его гибели выясняли правоохранители. Также в течение недели несчастные случаи на водных объектах были зафиксированы в Ямпольском, Шосткинском, Великописаревском районах и г. Шостка. Возраст погибших от 43 до 65 лет.

Несмотря на то, что на дворе уже последний месяц лета, купальный сезон продолжается. Чему способствует жаркая погода. Поэтому спасатели в очередной раз обращаются к гражданам: для предотвращения трагедий на водных объектах проявите ответственность и соблюдать требования безопасности. Помните, что нельзя купаться в незнакомых и необорудованных для этого местах. Не следует заходить в воду после длительного пребывания на солнце, так как от резкого перепада температур может стать плохо даже физически здоровому человеку. Не заплывайте слишком далеко от берега, не ныряйте на большую глубину, где вода значительно холоднее, чем на поверхности, поскольку человека может схватить судорога.

Находясь на водоемах, отдыхающим надо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации успеть вовремя оказать необходимую помощь. Ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не позволять делать это другим. Особого внимания требуют дети. Родителям и взрослым надо постоянно не выпускать их из поля зрения и разъяснять малышам об опасности на водоемах. И главное, надо хорошо держаться на воде и детства научить этому детей, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Утопленики
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