В течение недели на Сумщине подорвали 21 боеприпас времен войны

В частности, к спасателям поступила информация об обнаружении на дне р.Сейм предметов, похожих на боеприпасы. По предварительным данным, на них наткнулся местный житель во время погружения с маской в водоем. Опасная находка находилась в 5 км от жилых домов с. Присеймье Конотопского района. На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. С помощью водолазного снаряжения специалисты обследовали дно водоема, откуда подняли на берег 15 артиллерийских снарядов (калибр 122 мм). Боеприпасы вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
Спасатели отмечают: наткнувшись на предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае не прикасайтесь к нему, а тем более не пытайтесь удалить и перенести. Прекратите любые работы в данном районе, по возможности, огородите место находки подручными средствами. Об обнаружении боеприпаса немедленно сообщите Службу спасения по телефону 101 и правоохранительные органы по номеру 102. Помните, что работы по изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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