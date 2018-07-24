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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В течение недели на Сумщине подорвали 21 боеприпас времен войны

В течение недели пиротехническими подразделениями Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) было уничтожено 18 артиллерийских снарядов (152, 122, 76 мм), 2 минометные мины (82, 50 мм) и ручную гранату (РГД) времен Второй мировой войны, обнаруженные в Конотопском, Кролевецком, Краснопольском, Глуховском, Ахтырском районах, городах Сумы и Белополье.

В частности, к спасателям поступила информация об обнаружении на дне р.Сейм предметов, похожих на боеприпасы. По предварительным данным, на них наткнулся местный житель во время погружения с маской в водоем. Опасная находка находилась в 5 км от жилых домов с. Присеймье Конотопского района. На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. С помощью водолазного снаряжения специалисты обследовали дно водоема, откуда подняли на берег 15 артиллерийских снарядов (калибр 122 мм). Боеприпасы вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают: наткнувшись на предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае не прикасайтесь к нему, а тем более не пытайтесь удалить и перенести. Прекратите любые работы в данном районе, по возможности, огородите место находки подручными средствами. Об обнаружении боеприпаса немедленно сообщите Службу спасения по телефону 101 и правоохранительные органы по номеру 102. Помните, что работы по изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Устаревшие боеприпасы
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