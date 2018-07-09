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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 83 ЧП

Огнем уничтожено и повреждено 14 зданий, 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 73 выезда для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено материальных ценностей на общую сумму более 4 млн. 710 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожено 21 боеприпас времен Второй мировой войны, обнаруженный на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, которая возникает летом - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери, несут вред окружающей среде и могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к возгораний газо- и нефтепроводов. Спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право ГСЧС
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