В Кролевце столкнулись два авто: есть пострадавшие Инцидент произошел 12 августа в 9:08 на перекрестке ул. Ивана Франко и Леси Украинки.

Там столкнулись автомобиль «Опель Мовано» под управлением 57-летнего мужчины и автомобиль «ЗАЗ Славута», за рулем которого находился 55-летний местный житель.

При выезде на место происшествия следственно-оперативной группы выяснилось, что водитель автомобиля «Опель Мовано» не справился с управлением и не смог избежать столкновения с другой машиной. В результате ДТП пострадал 55-летний водитель «ЗАЗа», житель Кролевца, который получил закрытый перелом правой ключицы, ушиб грудной клетки и его 72-летняя пассажирка, у которой врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы, грудной клетки. Обоих госпитализировали в хирургическое отделение центральной районной больницы.

«По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесное повреждение потерпевшему», - комментирует Руслан Грамм, вр.и.о. начальника Кролевецкого отделения полиции. - Транспортные средства помещены на специальную площадку отделение полиции. Следователями назначен ряд экспертиз».

Правоохранители еще раз обращаются как к водителям, так и к пешеходам, соблюдать правила дорожного движения, быть взаимовежливыми на дороге и крайне осторожными. Выбирайте безопасную скорость движения, дистанцию и интервал до других транспортных средств и избегайте различных маневров на дороге. Это позволит вовремя среагировать на изменения в дорожной обстановке и избежать дорожно-транспортного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.