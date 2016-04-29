На прошлой неделе начался энергетический аудит школы № 20 На прошлой неделе в рамках реализации проекта «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях г. Сумы» начался энергетический аудит школы № 20.

В соответствии с рабочим планом энергоаудит здания школы начался с обследования помещений старого и нового корпусов школы. Специалисты проинспектировали крышу, подвальные помещения, классные комнаты, системы вентиляции и отопления, аварийные выходы, окна, кухню, подсобные и другие помещения.

Для осуществления анализа сотрудники учебного заведения предоставили всю необходимую документацию, которая позволит не только найти причины сверхнормативных расходов энергоресурсов и нарушений параметров микроклимата здания школы, но и выявить потенциал экономии денежных затрат на коммунальные услуги.

Согласно техническому заданию и условиям договора уже через месяц энергоаудитор должен предоставить проект технического отчета об энергетическом аудите школы № 20.

Напомним: проект «Повышение энергоэффективности в образовательных заведениях г. Сумы» реализуется в рамках второй фазы Программы Европейского Союза «Соглашение мэров - Демонстрационные Проекты 2». Срок исполнения - 2018-2020 годы. Стоимость проекта – 1 635,3 тыс. евро, из которых грант от Европейского Союза составляет 1 144,7 тыс. евро, а средства городского бюджета - 490,6 тыс. евро.

Целями проекта является уменьшение потребления энергоресурсов зданиями трех сумских школ № 9, № 7, № 20, что обеспечит сокращение выбросов CO2, а также повышение уровня комфорта во время пребывания учащихся и персонала в помещениях школ.