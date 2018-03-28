Сумчанам должны почти 200 млн грн зарплаты В течение прошедшей недели одним предприятием-должником города ООО «Маш-Сервис» было выплачено 104,5 тыс. грн. задолженности по заработной плате.

По состоянию на 9 августа текущего года сумма общего долга составляла 194,2 млн гривен.

Его накопили 18 предприятий: шесть - экономически активные (165 млн грн.), из них: ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 161,9 млн грн; восемь - предприятия-банкроты (29,2 млн грн), наибольший удельный вес среди которых имеет ПАО «Selmi» - 25,5 млн грн; четыре - экономически неактивные (110,5 тыс. гривен).