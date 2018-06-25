В Сумах ремонтируют детсады и школы За средства государственного бюджета продолжаются работы по капитальным ремонтам: здания школы № 8, стрелкового тира и помещения гимназии № 1.

За средства местного бюджета: - завершен капитальный ремонт туалета и умывальной комнаты детсада № 2, спортивного зала детсада № 5, ограждения детсада № 7, медицинского кабинета детсада № 10, лестничных клеток детсада № 12, комнаты для глажки белья детсада № 13, музыкального зала детсада № 15, кровли детсада № 19, здания детсада № 26, здания (замена оконных блоков) детсада № 29, помещений и системы отопления детсада № 30, канализационной системы детсада № 32, кровли детсада № 39, здания школы № 2, пищеблока и системы отопления школы № 5, кровли школы № 7, первого этажа школы № 13, помещений школы № 19, первого этажа школы № 21, помещений рекреации первого и частичного второго этажей школы № 25, витражей УВК № 41; - продолжались капитальные ремонты здания детсада № 1, кровли детсада № 3, помещений детсада № 14, канализационной системы детсада № 18, капитальный ремонт кровли детсада № 20, помещений детсада № 22, пищеблока детсада № 25, туалетных помещений детсада № 27, стиральных детсада № 33, водопроводной системы детсада № 36, здания школы № 3, кабинетов школы № 9, здание школы № 10, системы отопления школы № 15, кровли школы № 18, столовой школы № 20, фойе школы № 22, кабинета школы № 24, капитальный ремонт пола в гимназии № 1, здания УВК № 11, системы водоснабжения и водоотведения Дворца детей и юношества, здания Центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи, туалетных комнат специальной СОШ; - начат капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) детсада № 6, санузлов и раздевалки школы № 13.