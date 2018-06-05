Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15199

Открытие фонтана переносится на воскресенье

Обновленный фонтан в детском парке «Сказка» откроют в воскресенье, 19 августа.

Об этом «Данкору» сообщили в пресс-службе Сумского горсовета. С чем связан перенос открытия аж на 6 дней, не уточнили. Открытие планируется на 17.00.

Напомним: на реставрацию фонтана потратили 4,1 млн грн.

Общество Детский парк Фонтан
view counter

По тематике

Сегодня 14:12

Новый фонтан в Сумах запустят сегодня, без перерезания ленточек, но с мэром

Городской голова Александр Лысенко на аппаратном совещании 13 августа принял решение запустить отремонтированный фонтан в детском парке «Сказка», не дожидаясь...

02.08.2018 15:32

Почему в детском парке не строят бадминтонную площадку

Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов, на строительство бадминтонной и мини-футбольной площадок в детском парке...

10.07.2018 14:53

В городском парке заработает фонтан?

В ближайшее время КП «Горсвет» планирует восстановить еще один фонтан в парке им. Кожедуба - в районе пешеходного моста на...

05.07.2018 08:40

Сумчане просят навести порядок в детском парке

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Парк Сказка»....

05.06.2018 13:48

В Сумах хотят запретить выгул собак в детском парке

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запрет выгула собак на территории детского парке «Сказка»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.