Открытие фонтана переносится на воскресенье Обновленный фонтан в детском парке «Сказка» откроют в воскресенье, 19 августа.

Об этом «Данкору» сообщили в пресс-службе Сумского горсовета. С чем связан перенос открытия аж на 6 дней, не уточнили. Открытие планируется на 17.00.

Напомним: на реставрацию фонтана потратили 4,1 млн грн.