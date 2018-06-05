Открытие фонтана переносится на воскресенье

Об этом «Данкору» сообщили в пресс-службе Сумского горсовета. С чем связан перенос открытия аж на 6 дней, не уточнили. Открытие планируется на 17.00.
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