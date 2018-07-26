Сумские любители сыграли во втором туре

В группе «2» действующий чемпион стартовал в новом сезоне с домашней ничьей. «Альянс» в матче второго тура праздновал крупную победу в Кропивницком.
«Виктория» (Николаевка) - ФК «Рубикон-Вишневое» (Киев) 1:1
Голы: Шевченко (66, пен.) - Нечай (44)
«Олимпик» (Кропивницкий) - «Альянс» (Липовая Долина) 1:5
Голы: Гаврилюк (77) - Анцибор (19), Сидоренко (27, 29), Тиечко (64), Гаврась (70)
После двух туров «Альянс» с 3 очками на 4-ом месте, у «Виктории» 1 очко (и 1 матч в запасе) и 8-ое место.
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