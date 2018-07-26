Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:53101

Сумские любители сыграли во втором туре

11 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей.

В группе «2» действующий чемпион стартовал в новом сезоне с домашней ничьей. «Альянс» в матче второго тура праздновал крупную победу в Кропивницком.

«Виктория» (Николаевка) - ФК «Рубикон-Вишневое» (Киев) 1:1

Голы: Шевченко (66, пен.) - Нечай (44)

«Олимпик» (Кропивницкий) - «Альянс» (Липовая Долина) 1:5

Голы: Гаврилюк (77) - Анцибор (19), Сидоренко (27, 29), Тиечко (64), Гаврась (70)

После двух туров «Альянс» с 3 очками на 4-ом месте, у «Виктории» 1 очко (и 1 матч в запасе) и 8-ое место.

Спорт Альянс Липовая Долина Виктория Николаевка Футбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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