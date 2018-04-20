В Сумах уже 52 случая заболевания корью За прошедшую неделю зарегистрировано 13 случаев заболевания корью: заболели 12 взрослых и один ребенок.

Как сообщают в отделе здравоохранения Сумского горсовета, девять взрослых пациентов находится на стационарном лечении в горбольнице №4, три – на амбулаторном лечении. Заболевший ребенок лечится в детской горбольнице Св. Зинаиды.

По состоянию на 10 августа в Сумах зарегистрировано 52 случая заболевания корью (из них 9 детей и 43 взрослых), из которых у 37 человек корь подтверждена лабораторно.

Среди заболевших четыре медицинских работника. Из девяти заболевших детей, шесть не привиты. Из 43 заболевших взрослых не имеют прививки 28, у одного одна прививка, остальные 14 имеют две прививки. Еще у шести человек корь не подтвердилась. Случаи заболевания корью начали регистрироваться в Сумах с 3 апреля 2018 года.