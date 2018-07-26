Завтра «пятерка» снова не будет ездить на Роменку По сообщению администрации КП «Дорремстрой», во вторник, 14 августа, будут продолжены работы по восстановлению дорожного покрытия по ул. Роменская в Сумах.

В связи с этим троллейбус № 5 будет курсировать по измененному направлением маршрута в период с 10:30 до 15:00, то есть в этот промежуток времени троллейбусы будут разворачиваться на остановке «Автовокзал», сообщили в КП «Электроавтотранс».