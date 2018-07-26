Завтра «пятерка» снова не будет ездить на Роменку

В связи с этим троллейбус № 5 будет курсировать по измененному направлением маршрута в период с 10:30 до 15:00, то есть в этот промежуток времени троллейбусы будут разворачиваться на остановке «Автовокзал», сообщили в КП «Электроавтотранс».
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В связи с проведением ремонта дорожного покрытия по ул. Роменская, троллейбус № 5 с 13:00 до 15:00 будет разворачиваться на...
КП «Электроавтотранс» готовится к закупке новых троллейбусов на средства Европейского инвестиционного банка....
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