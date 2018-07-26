Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:34118

Завтра «пятерка» снова не будет ездить на Роменку

По сообщению администрации КП «Дорремстрой», во вторник, 14 августа, будут продолжены работы по восстановлению дорожного покрытия по ул. Роменская в Сумах.

В связи с этим троллейбус № 5 будет курсировать по измененному направлением маршрута в период с 10:30 до 15:00, то есть в этот промежуток времени троллейбусы будут разворачиваться на остановке «Автовокзал», сообщили в КП «Электроавтотранс».

Общество Ремонт дорог Троллейбусы
view counter

По тематике

Сегодня 15:08

Водители «Электроавтотранса» игнорируют график

Водители сумских троллейбусов, несмотря на постоянные просьбы мэра Сум Александра Лысенко, ездят, как им вздумается......

Сегодня 12:55

В Сумах «пятерка» не поедет на Роменскую

В связи с проведением ремонта дорожного покрытия по ул. Роменская, троллейбус № 5 с 13:00 до 15:00 будет разворачиваться на...

10.08.2018 16:34

Сумы купят троллейбусы за 4 млн евро кредита от Европейского инвестиционного банка

КП «Электроавтотранс» готовится к закупке новых троллейбусов на средства Европейского инвестиционного банка....

В Сумах заканчивают капремонт дороги на Героев Крут
09.08.2018 15:24

В Сумах заканчивают капремонт дороги на Героев Крут

Утром мэр Сум Александр Лысенко проверил, как идет ремонт дороги по ул. Героев Крут....

На Сумщине завершают ремонт аварийного участка дороги
09.08.2018 08:43

На Сумщине завершают ремонт аварийного участка дороги

Завершается капитальный ремонт аварийно-опасного участка автомобильной дороги Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка вблизи с. Иволжино....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.