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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:54123

В Шостке открыли пешеходный фонтан

12 августа в сквере им. Кожедуба состоялось торжественное открытие нового фонтана.

На празднике было многолюдно. Для детворы разных возрастов была организована интересная развлекательная программа: шоу мыльных пузырей, спортивные соревнования, катание на колесе обозрения, и даже – забег карапузов, пишет Шостка.info.

Главным событием праздника стало включение фонтана, которого с нетерпением ожидали и дети, и взрослые.

Едва на поверхности появились первые струйки воды – детвора с восторженными криками бросилась им навстречу.

Вымокшие до нитки, но счастливые, дети радостно носились по фонтану, а родители едва успевали делать фото озорников.

Многие взрослые признавались, что и сами бы с радостью подурачились, ведь в их детстве таких фонтанов не было.

Пешеходный светомузыкальный фонтан обустроен за средства, выделенные из государственного бюджета.

Общество Фонтан Шостка
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