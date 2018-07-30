В Шостке открыли пешеходный фонтан 12 августа в сквере им. Кожедуба состоялось торжественное открытие нового фонтана.

На празднике было многолюдно. Для детворы разных возрастов была организована интересная развлекательная программа: шоу мыльных пузырей, спортивные соревнования, катание на колесе обозрения, и даже – забег карапузов, пишет Шостка.info.

Главным событием праздника стало включение фонтана, которого с нетерпением ожидали и дети, и взрослые.

Едва на поверхности появились первые струйки воды – детвора с восторженными криками бросилась им навстречу.

Вымокшие до нитки, но счастливые, дети радостно носились по фонтану, а родители едва успевали делать фото озорников.

Многие взрослые признавались, что и сами бы с радостью подурачились, ведь в их детстве таких фонтанов не было.

Пешеходный светомузыкальный фонтан обустроен за средства, выделенные из государственного бюджета.