В Шостке открыли пешеходный фонтан

На празднике было многолюдно. Для детворы разных возрастов была организована интересная развлекательная программа: шоу мыльных пузырей, спортивные соревнования, катание на колесе обозрения, и даже – забег карапузов, пишет Шостка.info.
Главным событием праздника стало включение фонтана, которого с нетерпением ожидали и дети, и взрослые.
Едва на поверхности появились первые струйки воды – детвора с восторженными криками бросилась им навстречу.
Вымокшие до нитки, но счастливые, дети радостно носились по фонтану, а родители едва успевали делать фото озорников.
Многие взрослые признавались, что и сами бы с радостью подурачились, ведь в их детстве таких фонтанов не было.
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