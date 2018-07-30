«Барса» сыграет с «Динамо» и «Шахтером» Исполком Детско-юношеской футбольной лиги Украины утвердил состав групп чемпионата в высшей и первой лигах.

В Доме футбола состоялось заседание Исполкома ДЮФЛУ. Во время работы исполкома были утверждены итоги прошедшего сезона и по предложению Дирекции ДЮФЛУ сформированы группы на сезон-2018/2019.

В турнирах U14, U15, U16 и U17 в группе «2» высшей лиги соперниками сумской «Барсы» будут «Шахтер» (Донецк), «Динамо» (Киев), «ДЮСШ-15» (Киев), «Локомотив» (Киев), «Днепр» (Днепр), «УФК» (Днепр), «Черноморец» (Одесса), «ДЮФШ ФК «Ворскла» (Полтава), «УФК-Олимпик» (Харьков).

В первой лиге в группе «1» сыграет «КДЮСШ «Сумы». Соперниками юных «горожан» будут ФК «Мрія-ЮФК» (Купянск), «ХТЗ» (Харьков), «Арена» (Харьков), «Мастер мяча» (Харьков), «ДВУОР им. С.Бубки »(Бахмут), «Авангард» (Краматорск), «ЛИФКС» (Кременная), «Молодь» (Полтава), «ДЮСШ им. Горпинко» (Полтава).

В группе «8» Сумскую область будут представлять Конотопская «ДЮСШ им.Мамиашвили» и сумской «ОЛИСП «Барса». В этой же группе сыграют «Чайка» (Вышгород), «Диназ» (Вышгород), «Рубин» (Песковка), «Колос» (Ковалевка), ЦС «Фаворит» (Борисполь), «КДЮСШ «Чемпион» (Киев), «Ника» (Киев), «ДЮСШ-1» (Киев).

В турнире команд U-19 сыграет только сумская «Барса». Сумчане попали в четвертую группу. Вместе с ними здесь сыграют «Авангард» (Краматорск), «ДВУОР им. С.Бубки» (Бахмут), «СК Днепр-1» (Днепр), «СК-Днепр-1-Борисфен» (Днепр), «УФК-Олимпик» (Харьков), «Арена» (Харьков) и «Кобра» (Харьков).