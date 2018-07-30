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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:54125

В пункте пропуска пограничники обнаружили холодное оружие

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу кастета, который скорее всего классифицируется как холодное оружие.

Во время осмотра автомобиля марки «Volkswagen Passat» российской регистрации, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в бардачке под рулем обнаружил холодное оружие - кастет.

Сейчас обнаруженный предмет изъят для проведения экспертизы. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Кастет Пограничники Холодное оружие
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