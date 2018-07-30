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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36113

Пиротехники уничтожили 2 боеприпаса времен войны

13 августа группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Белополье и Сумском районе проведены работы по обезвреживанию фугасной авиационной бомбы (ФАБ-100) и артиллерийского снаряда (калибр 100 мм) времен Второй мировой войны.

В частности, к спасателям поступила информация об обнаружении в лесополосе на расстоянии 4 км от жилых домов г. Белополья металлического предмета больших размеров, похожего на боеприпас. Находку, вес которой составляла 100 кг, специалисты идентифицировали как авиабомбу.

На другой опасный предмет наткнулись работники райавтодора во время профилактического осмотра дорог. Он находился в кювете в 1 км от жилых домов с. Старое Село Сумского района и лишь в 10 м от автодороги. Данную находку идентифицировали как крупнокалиберный артснаряд.

Взрывоопасные предметы пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли, вывезли в специально отведенные места и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают: любые боеприпасы времен прошлых войн, независимо от их размеров, представляют значительную угрозу для населения. Поэтому, запомните и научите детей: при обнаружении предметов, похожих на снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы, категорически запрещается их трогать, а тем более переносить. Необходимо прекратить любые работы в районе находки, не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. Надо сообщить окружающим о возможной опасности и срочно проинформировать местные органы власти, правоохранителей или непосредственно Службу спасения по телефону «101».

Помните! Обезвреживание данных предметов могут осуществлять только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Устаревшие боеприпасы
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