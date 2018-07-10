Мэр Сум показал, как выглядит новый фонтан в «Сказке»

«Тестовое испытание фонтана в детском парке «Сказка». Ярко и современно!
На открытие решили сделать театрализованное детский праздник. Приглашаем всех 19 августа на 18.00 окунуться в мир детства», - говорится в сообщении.
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