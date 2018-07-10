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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:14506

Мэр Сум показал, как выглядит новый фонтан в «Сказке»

На странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке опубликованы фото обновленного фонтана в детском парке «Сказка».

«Тестовое испытание фонтана в детском парке «Сказка». Ярко и современно!

На открытие решили сделать театрализованное детский праздник. Приглашаем всех 19 августа на 18.00 окунуться в мир детства», - говорится в сообщении.

Общество Детский парк Фонтан
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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