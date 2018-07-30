В Сумах авто врезалось в дерево: пьяный водитель пытался сбежать

Происшествие случилось 12 августа, около 14.30, на улице Герасима Кондратьева.
Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили поврежденный легковой автомобиль Nissan Almera. Свидетели рассказали, что после ДТП водитель вместе со своей пассажиркой скрылись.
Стражи порядка направились в том же направления, где впоследствии обнаружили и остановили данных граждан.
Как выяснилось, 29-летний сумчанин, управляя автомобилем с признаками алкогольного опьянения, не придерживался безопасной скорости, после чего, потеряв контроль над автомобилем, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и скальпированных ран лобного участка.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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