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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55102

В Сумах продолжают ремонтировать больницы

Отдел здравоохранения информирует о ремонтных работах, выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города.

В городской клинической больнице № 1 проводили ремонт лестницы стационарного корпуса, ортопедо-травматологического отделения № 2, ремонт пульмонологического, неврологического и гинекологического отделений.

В городской клинической больнице № 5 занимались ремонтом кабинета поликлиники и помещений архива.

В городской клинической больнице № 4 капитально ремонтировали пищеблок, овощехранилище и лифт в поликлиническом отделении № 1.

В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды ремонтировали приемное отделение для инфекционных больных и помещения стационара (корпус А) по ул. Троицкая, 28, отоларингологическое отделение, фасад детской поликлиники № 2 по ул. Ивана Сирка, 3 и проводили работы по замене дверных и оконных блоков в детской поликлинике № 1 по ул. Труда, 3. Также продолжали работы по капитальному ремонту актового зала детской больницы по ул. Троицкая, 28, работы по капитальному ремонту фасадов здания детской больницы (корпус А2) и работы по ремонту фасадов (замене оконных блоков) здания детской больницы (корпус А).

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии проводился ремонт перехода между женской консультацией и акушерским корпусом.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 1 продолжали текущие ремонты кабинетов.

Общество Ремонт больниц
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