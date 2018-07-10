В Сумах продолжают ремонтировать больницы

В городской клинической больнице № 1 проводили ремонт лестницы стационарного корпуса, ортопедо-травматологического отделения № 2, ремонт пульмонологического, неврологического и гинекологического отделений.
В городской клинической больнице № 5 занимались ремонтом кабинета поликлиники и помещений архива.
В городской клинической больнице № 4 капитально ремонтировали пищеблок, овощехранилище и лифт в поликлиническом отделении № 1.
В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды ремонтировали приемное отделение для инфекционных больных и помещения стационара (корпус А) по ул. Троицкая, 28, отоларингологическое отделение, фасад детской поликлиники № 2 по ул. Ивана Сирка, 3 и проводили работы по замене дверных и оконных блоков в детской поликлинике № 1 по ул. Труда, 3. Также продолжали работы по капитальному ремонту актового зала детской больницы по ул. Троицкая, 28, работы по капитальному ремонту фасадов здания детской больницы (корпус А2) и работы по ремонту фасадов (замене оконных блоков) здания детской больницы (корпус А).
В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии проводился ремонт перехода между женской консультацией и акушерским корпусом.
В Центре первичной медико-санитарной помощи № 1 продолжали текущие ремонты кабинетов.
Информацию по выполнению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях города за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города....