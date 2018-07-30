Шостка намерена войти в «Киевскую агломерацию» На недавней сессии городского совета принято решение инициировать вхождение Шосткинской территориальной громады в состав местной ассоциации «Київська агломерація».

Эта ассоциация была создана в 2017 г. Она призвана быть платформой для обмена мнениями и выработки стратегических решений, направленных на повышение социально-экономического благосостояния жителей региона. «Це вкрай необхідно, адже сьогодні перед містом Києвом та прилеглими населеними пунктами постає велика кількість викликів і проблем, що можуть бути вирішені лише спільними зусиллями», — сказано в сообщении Киевского городского совета, датированном декабрем 2017 г.

«Чому Київ вибрали? Тому що все транспортне сполучення у нас йде до Києва, тому що у нас кожний день ходить електричка, автомобільна магістраль ближче до Києва і таке інше. У нас більшість людей працює у Києві, у нас більшість студентів навчається в Києві… За допомогою агломерації покращується транспортне сполучення, комунікації і т. і. Це велика перспектива, по цьому напрямку рухається весь світ», — сказал мэр Николай Нога.

Решено направить в столичный горсовет обращение шосткинских депутатов относительно стратегического видения развития нашего города в составе «Киевской агломерации», пишет Шостка.info.