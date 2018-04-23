Владимир Быков уволился с должности главного архитектора Сумской архитектор Владимир Быков, совсем недавно восстановившись в должности главного архитектора города, решил уволиться по собственному желанию.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

«Я попытался это сделать... Завтра увижу распоряжение Лысенко А. Н. Тогда смогу этот факт подтвердить .Заявление по собственному желанию...», - написал Быков.

Напомним: Владимир Быков занимал должность главного архитектора Сумской области и города Сумы с 1994 по 2016 гг. с перерывами. В 2016 году был уволен в связи с ликвидацией департамента градостроительства и земельных отношений, в котором он занимал должность начальника управления градостроительства и архитектуры – главного архитектора города. В июле 2018 года восстановился в должности, однако реальных должностных обязанностей не получил, так как в городе уже есть новый главный архитектор Андрей Кривцов.

В 2018 году стал заслуженным архитектором Украины.