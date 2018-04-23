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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:32304

Владимир Быков уволился с должности главного архитектора

Сумской архитектор Владимир Быков, совсем недавно восстановившись в должности главного архитектора города, решил уволиться по собственному желанию.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

«Я попытался это сделать... Завтра увижу распоряжение Лысенко А. Н. Тогда смогу этот факт подтвердить .Заявление по собственному желанию...», - написал Быков.

Напомним: Владимир Быков занимал должность главного архитектора Сумской области и города Сумы с 1994 по 2016 гг. с перерывами. В 2016 году был уволен в связи с ликвидацией департамента градостроительства и земельных отношений, в котором он занимал должность начальника управления градостроительства и архитектуры – главного архитектора города. В июле 2018 года восстановился  в должности, однако реальных должностных обязанностей не получил, так как в городе уже есть новый главный архитектор Андрей Кривцов.

В 2018 году стал заслуженным архитектором Украины.

Общество Владимир Быков Увольнение
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