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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1085

Сумской баскетболист будет играть за вице-чемпиона Украины (видео)

«Днепр» усилился теперь уже экс-защитником «Запорожья» Андреем Кожемякиным.

Вице-чемпион Украины «Днепр» усилился воспитанником сумского баскетбола Андреем Кожемякиным. Игрок уже находится в составе новой команды и готовится с ней к началу сезона.

В прошлом чемпионате в составе «Запорожья» защитник сыграл 30 поединков в Суперлиге. В среднем он набирал 10,6 очка, 2,8 подбора и 2,5 передачи за поединок.

Спорт Андрей Кожемякин Баскетбол
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