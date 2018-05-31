Сумской баскетболист будет играть за вице-чемпиона Украины (видео)

Вице-чемпион Украины «Днепр» усилился воспитанником сумского баскетбола Андреем Кожемякиным. Игрок уже находится в составе новой команды и готовится с ней к началу сезона.
В прошлом чемпионате в составе «Запорожья» защитник сыграл 30 поединков в Суперлиге. В среднем он набирал 10,6 очка, 2,8 подбора и 2,5 передачи за поединок.
БК «СумГУ» - серебряный призер Студенческой баскетбольной лиги Украины....
Сегодня, 8 июня, в Запорожье, состоится первый финальный матч Студенческой баскетбольной лиги Украины....
4 июня БК «СумДУ» сыграл ответный матч 1/2 финала СБЛУ....
31 мая прошла первая полуфинальная игра Студенческой баскетбольной лиги Украины....
Команды СумГУ - чемпионы и бронзовые призеры студенческого Кубка Украины по баскетболу 3х3....