Сумской исполком отказался запрещать игорный бизнес в городе Сегодня, 14 августа, на заседании исполкома рассматривали проект решения «Про розгляд електронної петиції Шевченка Володимира Володимировича про заборону грального бізнесу в м. Суми».

Как доложил начальник горотдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Сумского городского совета Григорий Брязкун, данный вопрос не входит в компетенцию исполкома, поэтому его члены единогласно проголосовали за вторую редакцию решения:

«Розглянувши електронну петицію Шевченка Володимира Володимировича про заборону грального бізнесу в м. Суми, розміщеної на порталі «Єдина система місцевих петицій» (http://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/1179) щодо заборони грального бізнесу в м. Суми, відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян», пункту 4.3 розділу 4 Положення про порядок подання електронних петицій та їх розгляду органами місцевого самоврядування міста Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 25 жовтня 2017 року № 2692-МР, частини другої статті 19 Конституції України, враховуючи положення частини 1, 4, 6 статті 23 Господарського кодексу України, Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», Закону України «Про державні лотереї в Україні», статті 231 Закону України «Про звернення громадян», рішення Сумської міської ради від 29.03.2017 № 1895 «Про громадські слухання в м. Суми», пункту 4.3 розділу 4 Положення про порядок подання електронних петицій та їх розгляду органами місцевого самоврядування міста Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 25 жовтня 2017 року № 2692-МР, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Відмовити у підтриманні електронної петиції Шевченка Володимира Володимировича про заборону грального бізнесу в м. Суми, розміщеної на порталі «Єдина система місцевих петицій» (http://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/1179), оскільки на гральний бізнес в Україні заборонено Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

2. Відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради (Брязкун Г.В.);

2.1. Повідомити автора петиції про прийняте рішення.

2.2. Підготувати звернення до Уповноваженого органу державного нагляду (контролю) за проведенням лотерей в Україні, Управління захисту економікив Сумській області щодо проведення перевірок діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що одержали право на проведення державних лотерей, які здійснюють підприємницьку діяльність на території м. Суми.

3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Галицького М.О.».