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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12208

Исполком не увидел в Сумах подростковых сборов

Поэтому решил отказать в удовлетворении петиции о запрете и ликвидации опасных группировок подростков в г. Сумы.

Сегодня, 14 августа, на заседании исполкома рассматривали проект решения «Про  розгляд  електронної петиції Шумаль  Галини   Олександрівни щодо  заборони   та   ліквідування небезпечних угрупувань підлітків».

Как доложил начальник горотдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Сумского городского совета Григорий Брязкун, данный вопрос проработан его отделом, приглашалась автор петиции, чтобы доказать существование подростковых сборов, однако та не явилась. Также в полиции была взята статистика, которая показала, что детская преступность за последние года уменьшается. В полиции же ничего неизвестно о подростковых сборах.

Члены проголосовали за вторую редакцию решения:

«Розглянувши електронну петицію Шумаль Галини Олександрівни щодо заборони та ліквідування небезпечних угрупувань підлітків в м. Суми, розміщеної на порталі «Єдина система місцевих петицій» (https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/1236), відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян», пункту 4.3 розділу 4 Положення про порядок подання електронних петицій та їх розгляду органами місцевого самоврядування міста Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 25 жовтня 2017 року № 2692-МР, частини другої статті 19 Конституції України, частини 1, 4, 6 статті 23 Господарського кодексу України, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Відмовити у підтриманні електронної петиції Шумаль Галини Олександрівни щодо заборони та ліквідування небезпечних угрупувань підлітків в м. Суми, розміщеної на порталі «Єдина система місцевих петицій» (https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/1236), розміщеної на порталі «Єдина система місцевих петицій» (http://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/1179), оскільки питання здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень, вжиття заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах та інших публічних місцях, врегульовано Законом України «Про Національну поліцію» і віднесено до основних повноважень поліції. 

2.  Відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради (Брязкун Г.В.);

2.1. Повідомити автора петиції про прийняте рішення.

2.2. Підготувати звернення до керівництва Головного управління Національної поліції в Сумській області та Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області вжити невідкладних заходів щодо ліквідування небезпечних угрупувань підлітків в м. Суми.

3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Галицького М.О.».

Право Петиция Сборы
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