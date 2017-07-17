В Сумах ввели новый автобусный маршрут В Сумах ввели новый коммунальный маршрут.

Такое решение приняли члены исполнительного комитета во время заседания 14 августа.

Они утвердили новый автобусный маршрут № 67, который будет пролегать через от ул. Прокофьева, ул. Екатерины Зеленко, ул. Сумско-Киевских дивизий, ул. Харьковскую, Покровскую площадь, ул. Ильинскую, ул. Вячеслава Черновола, ул. Пушкина, ул. Косовщинская.

В обратном направлении маршрут будет пролегать через ул. Нахимова, пер. Гетманский, ул. Степана Бандеры, ул. Ильинскую, Покровскую площадь, ул. Харьковскую, ул. СКД, ул. Екатерины Зеленко, ул. Прокофьева.

На данном маршруте запланировано три автобуса, которые будут курсировать с интервалом движения 20-25 минут.

Пока, до проведения конкурса, его будет обслуживать КП «Электроавтотранс», под которое и создавался маршрут.