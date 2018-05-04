В Сумах заменили 10 обычных остановок на остановки по требованию

Такое решение приняли члены исполнительного комитета во время очередного заседания 14 августа.
Как сообщил начальник горотдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, предложение присвоить статус «по требованию» 10 остановкам общественного транспорта выдвинуло КП «Электроавтотранс». Касается оно тех остановок, где наблюдается небольшой пассажиропоток.
Согласно принятому решение городской пассажирский транспорт будет останавливаться на этих остановках по требованию уже с 1 сентября.
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