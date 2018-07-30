Воровка обобрала 90-летнего сумчанина Правоохранители разыскивают злоумышленницу, которая обокрала дом пожилого мужчины.

В полицию обратился 90-летний дедушка и сообщил о том, что из его дома пропали деньги, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

По указанному адресу выехали сотрудники полиции. В ходе беседы с ним он рассказал, что поздно вечером в его дверь постучала незнакомка и попросили попить воды. Он пригласил женщину в свой дом. Мужчина пошел искать чашку с водой, а та, поискав в его комнате, нашла тайник, из которой украла 7 тысяч гривен.

Сейчас полиция делает все возможное, чтобы разыскать воровку. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Правоохранители раз предостерегают пенсионеров и обращаются ко всем жителям области с просьбой быть крайне осторожными и внимательными к незнакомцам, не приглашать их в свой дом и пытаться ограничить с ними общения. А обо всех подозрительных лиц в вашем доме, доме, сразу сообщайте в полицию.