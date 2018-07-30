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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:03114

В Кролевце воры пытались разобрать теплотрассу

Полиция задержала «подвальных» воров, которых "сдала" неравнодушная кролевчанка.

Около часа ночи 69-летняя жительница дома позвонила в Кролевецкое отделение полиции и сообщила о том, что в подвальном помещении она услышала шум, а двое неизвестных злоумышленников с помощью электроинструментов пытаются украсть оттуда металлические трубы. По словам женщины, чтобы те не успели сбежать, она подперла дверь подвала палкой.

По указанному адресу немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители на месте застали двух мужчин, которые с помощью электроинструментов пытались похитить три отрезка металлических труб теплотрассы. Их задержали и доставили в отделение полиции.

«Злоумышленниками оказались братья 38 и 44 лет, ранее судимые за совершение имущественных преступлений, - комментирует Руслан Грамм, и.о. начальника Кролевецкого отделения полиции. - Сейчас их продолжают проверять на причастность к совершению других аналогичных преступлений в городе. А мы благодарим неравнодушной женщине за бдительность и смелость, которая не только сообщила о преступлении, но и всячески пыталась помочь их задержать».

Сейчас подозреваемые дают показания правоохранителям. В отношении злоумышленников следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Обоим им грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кража Кролевец
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