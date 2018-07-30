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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55149

На Сумщине столкнулись мопед и легковушка

В результате аварии водитель мопеда получил многочисленные травмы и госпитализирован в хирургическое отделение.

Происшествие произошло в Бурыни, где 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген Кадди» не справился с управлением и столкнулся с мопедом «Альфа» под управлением 59-летнего мужчины. В результате столкновения последний получил многочисленные телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, раны волосистой части головы, ушиб правого конечного сустава, рана верхней правой века и был госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы.

Правоохранители проверяют участников дорожно-транспортного происшествия на наличие алкоголя в крови и назначили ряд экспертиз. Транспортные средства изъяты и помещены на штрафплощадку отделения полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесное повреждение потерпевшему» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Бурынь Дтп
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