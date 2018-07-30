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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55475

В Сумах возле школы произошла авария

ДТП, произошедшее возле школы № 15 делает невозможным движение электрического транспорта в направлении ул. Роменская.

На время оформления аварии работниками патрульной полиции, троллейбусы КП «Электроавтотранс», курсирующие по маршруту № 5, будут разворачиваться на остановке «Автовокзал», сообщили в КП.

Напомним: из-за ремонта дороги сегодня троллейбусы № 5 не ездили на Роменскую с 10.00 до 15.00.

Право Дтп Троллейбусы
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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