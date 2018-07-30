В Сумах возле школы произошла авария ДТП, произошедшее возле школы № 15 делает невозможным движение электрического транспорта в направлении ул. Роменская.

На время оформления аварии работниками патрульной полиции, троллейбусы КП «Электроавтотранс», курсирующие по маршруту № 5, будут разворачиваться на остановке «Автовокзал», сообщили в КП.

Напомним: из-за ремонта дороги сегодня троллейбусы № 5 не ездили на Роменскую с 10.00 до 15.00.