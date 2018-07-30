Житель Бурынского района украл 800 гривен из дома своей знакомой Финалом этой «истории» стало уголовное производство, которое открыли полицейские в отношении 22-летнего вора.

Сообщение о краже в дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило от 24-летней жительницы района. Она сообщила, что после визита своего знакомого, из ее сумки пропали все деньги.

«Подозреваемым оказался 22-летний односельчанин заявительницы, - комментирует ситуацию Сергей Кудрявский, вр.и.о.начальника Бурынского отделения полиции. - В содеянном мужчина сознался. Он рассказал правоохранителям, что решил обокрасть знакомую внезапно. Воспользовался моментом, когда женщина была на дворе. Зайдя в ее комнату, украл из сумочки 800 гривен. Деньги потратил в тот же день на продукты питания».

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.